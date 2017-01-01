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Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы

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Американский президент Дональд Трамп призвал сенаторов не уходить на летние каникулы до утверждения финансирования (бюджета) США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские сенаторы не должны уходить на летние каникулы, не утвердив бюджет страны. 
 
"Сенат должен утвердить финансирование (бюджет) до августовского перерыва или не расходиться по домам", – написал американский лидер в Twitter.
 
 
Трамп также добавил, что в бюджет должны быть включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой.
 
Напомним, ранее Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить Национальную гвардию для охраны границы с Мексикой

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Теги: бюджет, США, Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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