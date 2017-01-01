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В Испании при крушении самолета погибли три человека

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Самолет летел из португальского Кашкайше в аэропорт Реуса в Каталонии. Причина крушения самолета и личности погибших пока неизвестны.
В Испании разбился самолет
В Испании разбился самолет
twitter.com/bomberscat
 
В испанской провинции Таррагона, входящей в состав автономной области Каталония, потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает газета La Vanguardia.
 
Самолет упал и загорелся между городами Винебре и Флиш. Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. 
 
Причины падения самолета и личности погибших устанавливаются.

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Напомним, ранее в Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию.

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Теги: авиакатастрофа, Испания, самолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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