В Испании при крушении самолета погибли три человека
Самолет летел из португальского Кашкайше в аэропорт Реуса в Каталонии. Причина крушения самолета и личности погибших пока неизвестны.
В испанской провинции Таррагона, входящей в состав автономной области Каталония, потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает газета La Vanguardia.
Самолет упал и загорелся между городами Винебре и Флиш. Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне.
Причины падения самолета и личности погибших устанавливаются.
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Напомним, ранее в Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию.
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