В Испании при крушении самолета погибли три человека

Самолет летел из португальского Кашкайше в аэропорт Реуса в Каталонии. Причина крушения самолета и личности погибших пока неизвестны.

В испанской провинции Таррагона, входящей в состав автономной области Каталония, потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает газета La Vanguardia

Самолет упал и загорелся между городами Винебре и Флиш. Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне.





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