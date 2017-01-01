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Трамп упрекнул Обаму в росте оборонного бюджета Ирана

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Американский президент Дональд Трамп считает рост оборонного бюджета Ирана более чем на 40% следствием соглашения по ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил, что иранское ядерное соглашение позволило Тегерану нарастить оборонный бюджет страны более чем на 40%.

"Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договоренности по ядерной сделке... просто очередное свидетельство того, что все это была большая ложь. Но теперь уже нет", – написал американский лидер в Twitter.
 


Трамп намерен заключить с Ираном "хорошую сделку"

Напомним, 8 маяТрамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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