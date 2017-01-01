Южная Корея приветствует закрытие полигона КНДР
По словам представителя Южной Кореи, это свидетельствует о том, что власти КНДР готовы сдержать данное на межкорейском саммите обещание.
Правительство Южной Кореи приветствует закрытие ядерного полигона в КНДР, передает Reuters со ссылкой на официального представителя президента Южной Кореи.
"Это свидетельствует о том, что они готовы сдержать свое обещание, данное на межкорейском саммите", – отметил представитель.
Напомним, КНДР заявила, что закроет свой ядерный полигон в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.
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