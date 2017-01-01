Южная Корея приветствует закрытие полигона КНДР

По словам представителя Южной Кореи, это свидетельствует о том, что власти КНДР готовы сдержать данное на межкорейском саммите обещание.

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Корреспондент