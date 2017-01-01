В РФ мост "Газель не проедет" поймал 148-ю жертву

Путепровод, который прозвали "мостом глупости", находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге очередная Газель не смогла преодолеть путепровод, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет", и который известен как "мост глупости".

Как отмечается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", это 148-й автомобиль, врезавшийся в этот путепровод. Судя по фотографиям, грузовик лишился кузова.

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"Мост глупости" расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей. "Мост глупости" расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей.

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