В Индонезии взорвали три церкви, есть жертвы

Атака была совершена террористами-смертниками. Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента.

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает The Straits Times.

Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками. Агентство сообщает о не менее 6 погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.

Ledakan DiGereja pantekosta pusat surabaya @e100ss semoga tidak ada korban Aamiin pic.twitter.com/DbIsImFk94 — Aris Prasetyo (@arispr87) 13 мая 2018 г.

Полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.

Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента