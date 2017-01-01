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В Индонезии взорвали три церкви, есть жертвы

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Атака была совершена террористами-смертниками. Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента.

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек,  сообщает The Straits Times.

Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками. Агентство сообщает о не менее 6 погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.

Полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.
 
Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента
 
Напомним, что в Индонезии более 90 человек погибли из-за отравления алкоголем
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Теги: церковь, Индонезия, террористы, взрыв, терракт, смертники
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Источник: korrespondent.net

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