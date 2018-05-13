Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, - Нетаньяху

Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия).

Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", - отметил Нетаньяху.

Напомним, что представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия). Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию. В пятерку лидеров вошли также Германия и Италия. Конкурсант из Украины MELOVIN по результатам голосования занял 17 место.