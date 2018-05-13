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Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, - Нетаньяху

Комментариев: 1
Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия).
Израильская певица - победительница Евровидения-2018
Израильская певица - победительница Евровидения-2018
 
Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
 
"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", -   отметил Нетаньяху. 
 
Напомним, что представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия). Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию. В пятерку лидеров вошли также Германия и Италия. Конкурсант из Украины MELOVIN по результатам голосования занял 17 место. 
 
 
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Теги: Евровидение, Израиль, Евровидение 2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мапасяня    13.05.2018, 10:52
Оценка:  +3
Мапасяня
Шикарно! Блестяще! От всей души поздравляю государство Израиль!
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