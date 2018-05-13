Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, - Нетаньяху
Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия).
Песенный конкурс Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!", - отметил Нетаньяху.
, . ! ! pic.twitter.com/l0z6QF7lS9— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 мая 2018 г.
Напомним, что представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия). Второе место получила участница от Кипра Элени Фурейра, а третье - Сезар Сэмпсон, который в этом году представлял Австрию. В пятерку лидеров вошли также Германия и Италия. Конкурсант из Украины MELOVIN по результатам голосования занял 17 место.
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