В Испании разбился легкомоторный самолет, трое погибших
Самолет летел из города Кашкайш в Португалии и направлялся в аэропорт Реус в Таррагоне.
В испанской провинции Таррагона разбился легкомоторный самолет. В аварии погибли три человека, сообщает El Pais.
Самолет вылетел из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялся в аэропорт Реус в Таррагоне. Он упал между городами Винебре и Флиш.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода и низкая видимость.
На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров, однако пожарные быстро потушили огонь.
Напомним, что вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США
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