США раскритиковали альянс Германии и РФ по Северному потоку-2
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe выступил с критикой проекта газопровода Северный поток-2, при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой.
Он заявил, что США "очень обеспокоены" из-за Северного потока-2. Посол предупредил Германию и Европу о российском влиянии через этот проект.
Как пишет DW, Гренелл подчеркнул, что США тесно работают с теми европейцами, которые разделяют эти опасения. Он также назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.
Проект газопровода резко критикует Украину и центрально-европейские страны, которые считают, что его реализация приведет к фактическому уничтожению украинской газотранспортной системы.
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