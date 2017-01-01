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В России девочка погибла, упав в стиральную машину

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Мать девочки находилась дома со своей дочерью и занималась стиркой белья. Но во время развешивания белья женщина покинула помещение со стиральной машиной.
Трагедия со стиральной машиной в России
Трагедия со стиральной машиной в России
 
В Сунтарском районе Якутии полуторагодовалая девочка погибла, утонув в стиральной машине с водой, сообщает пресс-служба местного Следственного комитета.
 
"11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненнуй водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея" в селе Сунтар", – говорится в сообщении.
 
По данным следствия, перед трагедией мать девочки находилась дома со своей дочерью и занималась стиркой белья. Но во время развешивания белья женщина покинула помещение, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины.
 
"В рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято предусмотренное законом решение", – отметили в СК.
 
Напомним, что в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб двухлетний ребенок. Трагедия произошла в Хусте. Лесовоз УРАЛ зацепил кабель, который был протянут между столбами. В результате один бетонный столб рухнул на коляску с ребенком, которую в тот момент рядом везла женщина.
 
 
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Теги: Россия, ребенок, трагедия, стиральная машина
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Источник: korrespondent.net

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