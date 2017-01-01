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Тысячи поляков митинговали против политики властей

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Полиция утверждает, что в марше приняли участие 12 000 человек, но представители столичной мэрии говорят, - 90 000 человек.
Протесты в Варшаве
Протесты в Варшаве
 
В польской столице Варшаве тысячи людей в субботу вышли на антиправительственную демонстрацию, протестуя против политики консервативного правительства, сообщает Польское радио.
 
Марш свободы, организованный оппозицией ( "Гражданская платформа", "Новочестные" и "Комитет защиты демократии") прошел по центру столицы.
 
Полиция утверждает, что в марше приняли участие 12 000 человек, но представители столичной мэрии говорят, - 90 000 человек.
 
Руководитель партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина заявил на митинге, что оппозиция в долгу перед поляками и обязана построить коалицию, которая сможет выиграть ближайшие выборы.
 
Он сказал, что вместе с другими группами его партия создает общественную коалицию, которая открыта для всех партий, в том числе и левых, и либеральных.
 
"Мы вместе не потому, что боимся, а потому, что мы хотим дать полякам надежду, что закончится этот роковой час", - сказал он.
 
Напомним, что польский парламент проголосовал за снижение зарплат депутатов на 20%. При этом основные оппозиционные партии воздержались от голосования.
 
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Теги: Польша, Оппозиция, митинг, протесты
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Источник: korrespondent.net

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