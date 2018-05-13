В Москве горел торговый центр Времена года

Посетителей и работников ТЦ Времена года эвакуировали. Пожар возник на крыше, горели строительные конструкции.

Пожар тушили из ведер, но не получилось ntv.ru

В России 13 мая горел очередной торговый центр, на этот раз - ТЦ Времена года на западе Москвы. Видео пожара опубликовалb пользователи соцсетей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС, пожарные выехали по заявке о задымлении в административном здании по адресу Кутузовский проспект, 48.

ТЦ «Времена года» загорелся в Москве на Кутузовском проспекте. До прибытия пожарных сотрудники попытались потушить огонь водой из ведер. Людей из ТЦ эвакуировали. pic.twitter.com/n38Hwu4vZC — Телеканал 360° (@360tv) 13 мая 2018 г.

“На крыше административного здания наблюдалось незначительное задымление. Незначительное загорание строительных конструкций ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало“, — сказал собеседник агентства.

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Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 60 человек, в том числе более 40 детей. Из-за этой трагедии закрыли почти каждый третий ТЦ в стране, из-за чего начались протесты.

19 апреля в Москве произошел пожар в торговом центре Измайловский. 4 апреля возгорание возникло в торговом центре Персей для детей. Один человек погиб.