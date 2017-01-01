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Lamborghini Папы Римского продали на аукционе

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Суперкар Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан за 715 тысяч евро на аукционе в Монако.
Lamborghini Huracan Папе Франциску подарили в 2017 году
Lamborghini Huracan Папе Франциску подарили в 2017 году
ANSA

На аукционе Sotheby`s в Монако продали Lamborghini Huracan RWD Coupe Папы римского за 715 тысяч евро. Об этом на своем сайте сообщает компания Lamborghini.

Деньги от продажи будут переданы непосредственно понтифику, а он принял решение отдать полученные средства в четыре благотворительные организации: в Папский фонд Aiuto alla Chiesa che Soffre (Помощь нуждающейся церкви) на восстановление Ниневийской равнины в Ираке; Сообщество папы Иоанна XXIII; двум итальянским ассоциациям, которые ведут деятельность в Африке.

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Организаторы торгов рассчитывали получить за автомобиль $303-425 тыс.

Lamborghini Huracan белого цвета и украшенный золотом Папе Франциску подарили в 2017 году.

Напомним, в марте в Италии вышла новая книга Папы Римского Франциска Бог молод.

 

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Теги: автомобили, Lamborghini, Монако, Папа Римский, Sotheby's, аукцион., Sotheby’s, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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