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В результате взрывов в Афганистане погибли девять человек

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Многочисленные взрывы прогремели в городе Джелалабад, которые привели к гибели девяти человек и ранены по меньшей мере 36 человек.
Взрывы прогремели в городе Джелалабад
Взрывы прогремели в городе Джелалабад
Al Jazeera

В городе Джелалабад в Афганистане прозвучали многочисленные взрывы вблизи одного из финансовых учреждений правительства. В результате чего погибли девять человека и ранены более 36 человек, передает Al Jazeera.

Рядом с финансовым отделом таможни были слышны неменее 3 взрыва. Впоследствии началась перестрелка между афганскими военными и неизвестными боевиками.

Ранее боевики Талибана убили более 40 полицейских и военных в Афганистане.

 

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Теги: Афганистан, взрыв, жертвы, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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