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При теракте в Идлибе погибли 12 человек

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По предварительной информации, взорвался автомобиль у здания больницы. Повреждены были близлежащие здания и автомобили.
В сирийском городе Идлиб прогремел взрыв
В сирийском городе Идлиб прогремел взрыв
aa.com.tr

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате взрыва 12 человек погибли, еще около 25 получили ранения. Об этом сообщили в Службе гражданской обороны Белые каски, передает агентство Анадолу.

Как уточнил глава службы Мустафа Хадж Юсуф, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный возле здания городской больницы. Уточняется, что неподалеку также находится управление юстиции провинции Идлиб.

Ранее в результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли не менее 27 человек.

 

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Теги: теракт, Сирия, взрыв, жертвы, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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