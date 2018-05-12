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Russia Today не лишат лицензии в Британии

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RT активно освещает отравление Скрипаля и последовавшие за ним события. При этом телеканал транслирует российскую точку зрения на произошедшее.
В Великобритании решили не лишать лицензии телеканал Russia Today
В Великобритании решили не лишать лицензии телеканал Russia Today
Russia Today

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom не будет лишать лицензии на вещание телеканал Russia Today за прокремлевскую пропаганду при освещении инцидента с отравлением  бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом 13 мая сообщила британская газета The Daily Telegraph.

В Ofcom отметили, что "было бы неправильно" при вынесении решения относительно владельцев телевизионного канала рассматривать действия зарубежных правительств.

"Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Великобритании было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это надлежащим образом", – говорится в заявлении регулятора.

Напомним, в отношении телеканала RT британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований.

 

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Теги: Британия, лицензия, пропаганда, телеканал, Великобритания, Russia Today, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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