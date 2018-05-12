Russia Today не лишат лицензии в Британии

RT активно освещает отравление Скрипаля и последовавшие за ним события. При этом телеканал транслирует российскую точку зрения на произошедшее.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom не будет лишать лицензии на вещание телеканал Russia Today за прокремлевскую пропаганду при освещении инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом 13 мая сообщила британская газета The Daily Telegraph.

В Ofcom отметили, что "было бы неправильно" при вынесении решения относительно владельцев телевизионного канала рассматривать действия зарубежных правительств.

"Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Великобритании было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это надлежащим образом", – говорится в заявлении регулятора.

Напомним, в отношении телеканала RT британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований.

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