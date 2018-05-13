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США гарантируют Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение

Комментариев: 3
Майк Помпео выразил надежду на то, что Ким Чен Ын совершит стратегические изменения в политическом курсе КНДР.
Майк Помпео на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Майк Помпео на встрече с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
dw.de (архив)

США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если власти Северной Кореи осуществят стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. О перспективах взаимоотношений с Пхеньяном он рассказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 мая.

 

По словам Помпео, грядущая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына должна стать проверкой того, насколько лидер Северной Кореи готов изменить политический курс страны. Госсекретарь, который уже дважды встречался с Ким Чен Ыном, отметил, что, по его мнению, лидер КНДР разделяет цели США. "Мы очень внимательны к рискам, однако от всего сердца надеемся, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения", - подчеркнул Майко Помпео.

В том случае, если КНДР изменит свою политику, президент Трамп готов гарантировать Ким Чен Ыну "успешный переход". Кроме того, США разрешат американским предприятиям совершать инвестиции в экономику и инфраструктуру Северной Кореи, отметилПомпео.

Ранее КНДР заявила, что закроет свой ядерный полигон в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий. 

Источник: Русская служба DW

 

 

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Корея, полигон, Майкл Помпео
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Комментариев (3)
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texst    13.05.2018, 22:38
Оценка:  +1
texst
Украина уже отказалась от ЯО. И где те гарантии сейчас?
Michael2811    13.05.2018, 22:24
Оценка:  -4
Michael2811
Ага......Так и поверит ему(Трампу) Ким после разрыва и договоров с Ираном.
сергей11    13.05.2018, 22:31
Оценка:  +2
сергей11
Ну не с пупкиным же договариваться о безопасности. Как кидают мышибратья мы убедились.
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