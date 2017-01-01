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В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

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Лайнер Airbus A330 во время рулежки задел крылом хвост стоящего самолета A321 и отломил ему стабилизатор.

В Сети появилось видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Напомним, в апреле в американском штате Индиана в результате столкновения двух самолетов погибли два человека.

В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

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Теги: Турция, столкновение, видео, аэропорт, Стамбул, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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