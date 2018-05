В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

В Сети появилось видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Breaking: Turkish Airlines A321 severely damaged in a ground collision with an Asiana A330 at Istanbul’s Ataturk Airport (IST).



Severe damage to the vertical tail plane of the Turkish A321! pic.twitter.com/lrWUjBrDPF