Участники акции и представители власти договорились о прекращении протестов в центре Тбилиси.

В Грузии протестовали из-за политики в сфере наркоконтроля

В парламенте Грузии завершились переговоры между организаторами акции протеста в центре Тбилиси и министром внутренних дел страны Георгием Гахария, передает Интерфакс.

Один из организаторов акции Бека Цикаришвили заявил ее участникам, что министр пообещал детально разобраться в проведенной 11 мая спецоперации в двух ночных клубах, а также начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.

Глава МВД Грузии также выступил перед участниками акции, начав речь с извинения.

"Я извиняюсь не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если они создали вам какую-либо опасность", - отметил министр.

По его словам, задача всех - мирно завершить день.

"Сейчас, чтобы достичь цели, найти общее решение, мы должны перейти в рабочий режим и завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране", - подчеркнул Гахария.

Отмечается, что участники акции перед парламентом позитивно восприняли заявление министра.

По информации Громадського, протестующие разошлись в сопровождении полиции, при этом участники контракции пытались догонять их, чему препятствовали правоохранители. В целях безопасности участников акции организовано вывезли из-под парламента автобусами.

Властям страны дали время до субботы, 19 мая, чтобы выполнить обещаное.

Cмотрите фотогалерею: Глава МВД Грузии извинился перед протестующими

Напомним, 12 мая в Тбилиси начались акции протеста после масштабной спецоперации в двух самых популярных ночных клубах города, в результате которой были задержаны 60 человек.

Протестующие требовали отставки премьера страны и главы МВД, а также реформы в сфере наркополитики.

Против либералов вышли сторонники крайне правых и националистических организаций. Две акции протеста отделял кордон полиции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet