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В Германии пожилой водитель врезался в велосипедистов

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В результате происшествия двое мужчин и две женщины госпитализированы в критическом состоянии.

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.

В результате инцидента четыре человека находятся в критическом состоянии. 

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине. 

Четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. О причинах инцидента пока не известно, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку на мосту, после чего авто упало в реку и водитель погиб.

На Львовщине мотоциклист въехал в людей: пять пострадавших

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Теги: Германия, столкновение, видео, Велосипедисты
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Источник: korrespondent.net

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