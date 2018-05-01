В Германии пожилой водитель врезался в велосипедистов

В результате происшествия двое мужчин и две женщины госпитализированы в критическом состоянии.

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.

В результате инцидента четыре человека находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине.

Четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. О причинах инцидента пока не известно, проводится расследование.

81-J"ahriger Autofahrer f"ahrt bei Klein K"oris von hinten in Gruppe von Radfahrern. Zwei Frauen und M"anner wurden lebensgef"ahrlich verletzt. https://t.co/Vozyzt4E9z pic.twitter.com/qHuMNONLpo — rbb|24 (@rbb24) 13 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку на мосту, после чего авто упало в реку и водитель погиб.

На Львовщине мотоциклист въехал в людей: пять пострадавших

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