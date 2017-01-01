Иран выдвинул Европе ультиматум по ядерной сделке

Европейские участники ядерной сделки с Ираном в срок до 60 дней должны предоставить Тегерану гарантии о сохранении соглашения.

После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает в воскресенье, 13 мая, агентство AFP.

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи.

По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения,которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Американский лидер обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

В Германии решение Трампа называют "суперкатастрофой". Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.

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Источник: Русская служба DW

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