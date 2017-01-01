ЕСПЧ готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России

Страсбургский суд также зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования.

Telegram намерен оспорить в ЕСПЧ блокировку на территории России

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России, сообщили в международной правозащитной группе Агора, юристы которой представляют мессенджер.

"Суд был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре", - написал в пятницу в своем Telegram-канале руководитель Агоры, адвокат Павел Чиков.

Он подчеркнул, что это говорит о готовности ЕСПЧ рассматривать дело, ведь именно на стадии регистрации отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.

Также, по словам адвоката, 9 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки сообщений.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с просьбой заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства и постановил заблокировать мессенджер на территории России.

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