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Трамп обсудил с Макроном новую сделку по Ирану

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Американский лидер намерен заключить соглашение, которое учитывает всю дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на встрече в Вашингтоне в апреле 2018 года
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на встрече в Вашингтоне в апреле 2018 года

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану, передает РИА Новости.

"Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении американской администрации.

Во время разговора, который состоялся в субботу, 12 мая, также обсуждалась торговля между двумя странами, уточнили в Белом доме.

Напомним, 8 мая Трамп объявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана и вводят санкции.
 
Помимо ядерной программы Тегерана, Вашингтон беспокоит ее программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах.
 
По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.
 

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Франция, Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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