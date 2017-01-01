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Саакашвили хочет исправить свои ошибки в Грузии

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Бывший глава страны признал, что во время его президентского срока были "перекосы", которые повлияли на сегодняшнюю ситуацию.
Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию
Михаил Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, считает, что двухдневный протест молодежи в Тбилиси, выступавшей за либерализацию нарокополитики был вызван разрушительными процессами, возникшими благодаря неформальному правлению миллиардера Бидзины Иванишвили. Об этом он заявил при включении из Голландии в эфире Рустави 2, пишет Интерфакс.

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", - отметил Саакашвили. 

Также он признал, что смена власти в стране, которая способствовала приходу к власти миллиардера Иванишвили и его команды, произошла в том числе и по причине его личных ошибок.

"Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась и большинство государственных постов занимали молодые, но, конечно, были и перекосы", - отметил Саакашвили.

Напомним, в отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел

Саакашвили пообещал "покончить с феодалами" в Грузии

 

Напомним, 12 мая в Тбилиси начались акции протеста после масштабной спецоперации в двух самых популярных ночных клубах города, в результате которой были задержаны 60 человек.

Протестующие требовали отставки премьера страны и главы МВД, а также реформы в сфере наркополитики. 

Против либералов вышли сторонники крайне правых и националистических организаций. Две акции протеста отделял кордон полиции.

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Теги: Грузия, Саакашвили, протесты, акции протеста, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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