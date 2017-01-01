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В Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился: погибли пилот и ребенок

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Сразу после выброса парашютистов, самолет спикировал вниз.
На месте работали экстренные службы
На месте работали экстренные службы
independent.ie

В центральной Ирландии, в графстве Оффали, легкомоторный самолет разбился сразу после того, как выбросил 16 парашютистов. В результате крушения погиб пилот воздушного судна и ребенок  семи лет, находившийся на борту. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщило издание РБК со ссылкой на газету Irish Independent.

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Как сообщается, через несколько минут после выброса парашютистов, самолет резко направился к земле. Как рассказал телеканалу RTE один из очевидцев происшествия, самолет летел к земле "как торпеда".

После крушения пилот и ребенок были еще живы, однако получили серьезные травмы и скончались в больнице. Отмечается, что пилот, предположительно, был гражданином Великобритании. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, начато расследование аварии.

 

Спасти пилота и ребенка не удалось
Спасти пилота и ребенка не удалось
independent.ie

 

Напомним, в воскресенье, 13 мая, в Испании разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибло трое человек. 

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Теги: Ирландия, самолет, разбился, парашютисты, погибшие
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