В Ирландии самолет выбросил парашютистов и разбился: погибли пилот и ребенок

Сразу после выброса парашютистов, самолет спикировал вниз.

В центральной Ирландии, в графстве Оффали, легкомоторный самолет разбился сразу после того, как выбросил 16 парашютистов. В результате крушения погиб пилот воздушного судна и ребенок семи лет, находившийся на борту. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщило издание РБК со ссылкой на газету Irish Independent.

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Как сообщается, через несколько минут после выброса парашютистов, самолет резко направился к земле. Как рассказал телеканалу RTE один из очевидцев происшествия, самолет летел к земле "как торпеда".

После крушения пилот и ребенок были еще живы, однако получили серьезные травмы и скончались в больнице. Отмечается, что пилот, предположительно, был гражданином Великобритании. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, начато расследование аварии.

Спасти пилота и ребенка не удалось independent.ie

Напомним, в воскресенье, 13 мая, в Испании разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибло трое человек.