Рекордное число россиян признали изоляцию своей страны - опрос

К России на Западе, по мнению россиян, относятся, в основном, со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).

Все больше россиян негативно относятся к Западу EPA/UPG

Число россиян, считающих, что их страна находится в международной изоляции, достигло максимальных до сих пор показателей – 56%. Таковы результаты опроса российского социологического института Левада-центр, результаты которого обнародованы в понедельник, 14 мая, сообщает Deutsche Welle.

Количество тех, кого беспокоит такое положение, выросло за минувший год сразу на 12%, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56%.

На 12% (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России следует укреплять связи с западом.

Одновременно растет количество негативных оценок Запада в целом и уменьшается количество положительных, хотя большинство респондентов - 40% - полагает, что к странам запада в России относятся без особых чувств.

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К России же на Западе, по мнению россиян, относятся, в основном, со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16 процентов).

Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что после введения новых санкций поднялась “новая волна“, и россияне все чаще ощущают западную критику, которую им преподносят как русофобию.

По мнению социолога, большинство респондентов понимает, что Россия становится изгоем, а рост безразличия к западным странам - это попытка дистанцироваться от негативных чувств и сделать вид, что россиян это не касается.

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Отметим, что подавляющее большинство россиян (83%) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Напомним, глава контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер уверен, что инцидент с покушением на Сергея Скрипаля является грубым нарушением международного права со стороны Москвы и в связи с этим ей грозит изоляция.