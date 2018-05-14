Симоненко и Марков поссорились в эфире российского телеканала

В Петра Симоненко полетела мелочь.

Лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко, обвиняемый в госизмене, поссорился со сбежавшим экс-нардепом Игорем Марковым. Ссора произошла в эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1. Как выяснилось, Симоненко тоже сбежал в РФ.

Во время ссоры Марков назвал Симоненко агентом СБУ, так как тот свободно четыре года гулял по Киеву. Марков напомнил Симоненко о том, что у него нашли пистолет, и возмутился тем, что через два дня тот не за решеткой, а находится в эфире телеканала, в то время как граждан РФ сажают за посты в интернете. Экс-нардеп назвал такое положение вещей чудесами украинской демократии.

“А мы все дебилы“ – возмутился Марков.

После этого бывший депутат бросил в Симоненко несколько монет мелочи.

Читай также: СБУ: у Симоненко нашли пистолет и 120 патронов

“Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса“, – прокричал Марков.

Ссора Симоненко и Маркова в эфире телеканала 0:00 / 02:21

Оскорбленный Симоненко назвал Маркова сумасшедшим и заявил, что обвиняющие его изначально в борьбе за личную выгоду и богатством “сдавали Украину с потрохами“. Слова своего оппонента нардеп назвал “брехней“.

Напомним, 10 мая Симоненко вызвали на допрос в СБУ. Лидера запрещенной фракции подозревают в госизмене и действиях, направленных на захват власти.