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Симоненко и Марков поссорились в эфире российского телеканала

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В Петра Симоненко полетела мелочь.
Как оказалось, Симоненко тоже сбежал в Россию
Как оказалось, Симоненко тоже сбежал в Россию
Скриншот

Лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко, обвиняемый в госизмене, поссорился со сбежавшим экс-нардепом Игорем Марковым. Ссора произошла в эфире российского пропагандистского телеканала Россия 1. Как выяснилось, Симоненко тоже сбежал в РФ.

Во время ссоры Марков назвал Симоненко агентом СБУ, так как тот свободно четыре года гулял по Киеву. Марков напомнил Симоненко о том, что у него нашли пистолет, и возмутился тем, что через два дня тот не за решеткой, а находится в эфире телеканала, в то время как граждан РФ сажают за посты в интернете. Экс-нардеп назвал такое положение вещей чудесами украинской демократии.

“А мы все дебилы“ – возмутился Марков.

После этого бывший депутат бросил в Симоненко несколько монет мелочи.

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“Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса“, – прокричал Марков.

Ссора Симоненко и Маркова в эфире телеканала
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Оскорбленный Симоненко назвал Маркова сумасшедшим и заявил, что обвиняющие его изначально в борьбе за личную выгоду и богатством “сдавали Украину с потрохами“. Слова своего оппонента нардеп назвал “брехней“.

Напомним, 10 мая Симоненко вызвали на допрос в СБУ. Лидера запрещенной фракции подозревают в госизмене и действиях, направленных на захват власти.

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Теги: Симоненко, Марков, ссора, РФ, телеканал, коммунисты, мелочь
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Комментариев (2)
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weightless    14.05.2018, 10:46
Оценка:  0
weightless
два маргинала спорят о том,
кто из них большее лайно
Media-sapiens    14.05.2018, 10:30
Оценка:  +1
Media-sapiens
Show must go on!
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