В России подростки спрыгнули с 14 этажа, держась за руки

Предсмертной записки ребята не оставили.

Покончивших с собой подростков часто видели вместе t.me/breakingmash

В Москве, в районе Кунцево на западе столицы двое подростков покончили с собой, спрыгнув с лестничной площадки 14 этажа. Перед прыжком молодые люди Александра З. и Николай В. примотали себя друг к другу скотчем. Оба разбились насмерть. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщил телеграм-канал Mash. На месте работали криминалисты.

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Как сообщается, Ребята учились в одной школе, их часто видели вместе. Жители дома, откуда они прыгнули, часто гоняли их из подъезда. По словам очевидцев, Саша и Коля спрыгнули, держась за руки.

Сейчас расследованием дела занимается следственный комитет РФ Об этом одному из российских изданий сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье УК Доведение до самоубийства.

Тела несовершеннолетних 2000 и 2001 годов рождения “с травмами, характерными для падения с высоты“, были обнаружены 13 мая возле жилого дома по улице Истринская, рассказала Иванова, добавив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сообщалось что 9 мая в Киеве 19-летняя девушка погибла во время свидания в недострое. Жертва сорвалась с высоты 25 этажа.