На российском телеканале в Симоненко швырнули мелочью и назвали Иудой

В прямом эфире вспыхнул скандал между лидером Коммунистической партии Петром Симоненко и экс-нардепом Игорем Марковым, который сбежал в Россию.

Симоненко принял участие в ток-шоу Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Скриншот из видео

Лидер Коммунистической партии Петр Симоненко в воскресенье, 13 мая, принял участие в ток-шоу Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.

Симоненко заявил, что сотрудники СБУ подбросили ему пистолет Стечкина.

"Надо каждый день говорить о том, что в Украине укрепляется фашистская диктатура и фашистского толка режим установлен. Этот режим сегодня мешает всяким демократическим принципам и началам. Этот режим продажный по сути дела и сегодня хозяйничает не украинский народ, а американцы", - сказал он.

Симоненко добавил, что во время шествия Бессмертный полк в Киеве "в массы внедрили шпионов", которые выявляли у людей запрещенную символику и сдавали их полиции.

Находящийся в студии экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, оказался на территории РФ.

"Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно", - сказал Симоненко.

В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и кинул в него мелочью.

"Иуда! Понял, кто ты! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса", - подчеркнул он.

Симоненко ответил, что "с сумасшедшими не разговаривает".

Ранее в СБУ сообщили, что изъяли у главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко пистолет с глушителем и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.

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