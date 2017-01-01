Femen в Ватикане устроили акцию с кормлением грудью

Одна из представительниц Femen кормила ребенка грудью на главной площади Ватикана, требуя разрешить это делать где угодно.

На женщине были надписи Alma Mater, что с латинского значит Мать кормящая femen.org

В честь Международного дня матери 13 мая активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане. На теле активистка сделала надпись: Alma Mater (мать кормящая).

Она призвала папу римского признать право матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время, издав соответствующую буллу.

Как заявили в Femen, во время акции полиция задержала журналистов, снимающих протест, и “незаконно изъяла отснятые фото и видеоматериалы“ у большинства из них.

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Ранее участница Femen напала на экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на избирательном участке, куда тот пришел проголосовать. На теле женщины была надпись “Берлускони, ты засиделся“.