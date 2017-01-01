Переключиться на мобильную версию

Femen в Ватикане устроили акцию с кормлением грудью

Комментариев: 0
Одна из представительниц Femen кормила ребенка грудью на главной площади Ватикана, требуя разрешить это делать где угодно.
На женщине были надписи Alma Mater, что с латинского значит Мать кормящая
На женщине были надписи Alma Mater, что с латинского значит Мать кормящая
femen.org

В честь Международного дня матери 13 мая активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане. На теле активистка сделала надпись: Alma Mater (мать кормящая).

Она призвала папу римского признать право матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время, издав соответствующую буллу.

Как заявили в Femen, во время акции полиция задержала журналистов, снимающих протест, и “незаконно изъяла отснятые фото и видеоматериалы“ у большинства из них.

Читай также: Раздели на упреждение: с активисткой Femen "побеседовали" в полиции

Ранее участница Femen напала на экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на избирательном участке, куда тот пришел проголосовать. На теле женщины была надпись “Берлускони, ты засиделся“.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ватикан, Femen, акция, Мать, грудное вскармливание, День Матери, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь