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На Францию обрушился снегопад: до 40 см осадков

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На дорогах образовались заторы, власти на юге страны объявили "оранжевый" (наивысший) уровень опасности.
На Францию обрушился снегопад: до 40 см осадков
© twitter.com/Meteos
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  • Критическая ситуация наблюдается в южных регионах страны
  • Синоптики обещают новые осадки
  • На многих дорогах образовались заторы
  • Уровень снежного покрова местами достигает 40 сантиметров
  • Для фермеров последствия такого позднего снегопада будут тяжелыми
  • Францию накрыл мощный снегопад
  • Весна в текущем году стала парадоксальной для всей Франции
На Францию обрушился снегопад: до 40 см осадков
Критическая ситуация наблюдается в южных регионах страны
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В воскресенье, 13 мая, Францию накрыл мощный снегопад. Из-за последствий стихийного бедствия в южных регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили “оранжевый“, самый высокий, уровень опасности. 

Об этом передает Страна со ссылкой на The Connextion.

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“Местами снег до сих пор падает на высоте более 1000 метров“, - сообщила национальная метеорологическая служба в Twitter. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Погода во Франции в мае:, местами до 40 сантиметров снег...
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Стоит отметить, что для местных фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть катастрофическими. На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома, чтобы избежать заторов.

На сегодняшний момент синоптики прогнозируют новые снегопады.

Жители в сетях делятся снимками аномального для майских дней природного явления.

Майский снегопад во Франции
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Напомним, 1 мая также мощные снегопады накрыли северо-запад Франции.

 

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