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На Гавайях вулкан образовал 300-метровый разлом

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Из разлома продолжает извергаться лава.
На Гавайях вулкан образовал 300-метровый разлом
© EPA/UPG
Фото 1/13
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
  • Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
На Гавайях вулкан образовал 300-метровый разлом
Трещина после извержения вулкана на Гавайях образовалась 13 мая.
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На Гавайях, в районе Пуна, в результате извержения вулкана Килауэа образовался новый разлом, из которого продолжает извергаться лава. Это произошло в воскресенье, 13 мая. Об этом в понедельник, 14 мая пишет ТСН со ссылкой на Metro.

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В Гавайской вулканической обсерватории сообщили, что появление разломов, деформация почвы и испарение ядовитых газов свидетельствует о том, что на западной стороне Килауэа продолжается непрекращающаяся активность.

Местные жители, которые не были эвакуированы с острова, рассказывают, что во время образования трещины ощущался сильный толчок, как будто от ядерного взрыва.

На острове лава уже уничтожила около 40 жилых домов и залила сотни метров частных угодий.

Напомним, извержение Килауэа произошло 4 мая. Лава уничтожила десятки домов, проводилась эвакуация. На острове объявили чрезвычайную ситуацию.

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Теги: Гавайи, вулкан, извержение вулкана, трещина
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