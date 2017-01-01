В России поезд проехал через пылающий лес

Пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях.

В России вновь полыхают масштабные лесные пожары. В Хабаровском крае поезд вынужден был проехать сквозь горящий лес, сообщает ТСН в понедельник, 14 мая.

"Потрясающие кадры, снятые из кабины машиниста. Сначала поезд окутывает густой дым. И с каждым метром ситуация становится все хуже. На одном из отрезков дороги огонь вплотную приблизился к путям", – говорится в сообщении.

При этом закадрово слышно, как кто-то из бригады кричит: "Давай, давай газ!".

По данным МЧС России, пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.

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