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Ирак заявил об уничтожении штаба ИГИЛ в Сирии

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Самолеты F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии. Результаты ударов подтверждают данные разведки.
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство
IraqLiveUpdate twitter

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии. Об этом 14 мая заявили в командовании совместными операциями вооруженных сил Ирака, передает телеканал Al Sumaria.

Иракские военные заявили, что самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГИЛ и центр логистической поддержки террористов.

В пресс-службе сообщили, что результаты ударов подтверждают данные разведки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей Исламского государства.

 

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Теги: Ирак, Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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