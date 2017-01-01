Юг Франции накрыли сильные снегопады
В южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на эти регионы в воскресенье, 13 мая, сообщает The Connextion.
В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер
"Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров", - сообщила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.
Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми.
На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.
Тем временем, синоптики прогнозируют новые снегопады.
Местные жители делятся в соцсетях фотографиями майского снега.
Ce lundi matin, belle couche de #neige (autour de 40cm) entre #HauteLoire et #Ard`eche aux #Estables `a 1320m d'altitude via https://t.co/qANrqTCZKX pic.twitter.com/MVdhgBSI7d— Meteos (@Meteos_) 14 мая 2018 г.
FRANCE : La neige tombe abondamment en Haute-Loire + Il y a jusqu’`a 40 centim`etres de neige en Loz`ere ! (VIDEO) https://t.co/7qutzfnEPI pic.twitter.com/05nh9cdej0— Ancien Professeur (@ancien_prof) 14 мая 2018 г.
Neige et verglas : alerte orange en cours en Ard`eche, en Haute-Loire et en #Loz`ere! #RechauffementClimatique qu’ils disent pic.twitter.com/ffglWlLXjL— Hiriart Patrice (@HiriartP) 13 мая 2018 г.
Напомним, 1 мая снег также выпадал на северо-западе Франции. Был объявлен оранжевый уровень опасности.
Ранее сообщалось об апрельском снеге, который выпал в Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет.
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