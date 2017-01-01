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Юг Франции накрыли сильные снегопады

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Местами количество выпавшего снега уже достигает 35 см и синоптики прогнозируют новые снегопады. На улицы вывели снегоуборочную технику, а жителей призывают остаться дома.
Юг Франции завалило майским снегом
Юг Франции завалило майским снегом
witter.com/Meteos

В южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на эти регионы в воскресенье, 13 мая, сообщает The Connextion.

В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер

"Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров", - сообщила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми.

На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.

Тем временем, синоптики прогнозируют новые снегопады.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями майского снега.

Напомним, 1 мая снег также выпадал на северо-западе Франции. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось об апрельском снеге, который выпал в Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет.

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Теги: снегопады, Франция, видео, фото, снег, стихия, непогода
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Источник: korrespondent.net

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