Юг Франции накрыли сильные снегопады

Местами количество выпавшего снега уже достигает 35 см и синоптики прогнозируют новые снегопады. На улицы вывели снегоуборочную технику, а жителей призывают остаться дома.

В южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на эти регионы в воскресенье, 13 мая, сообщает The Connextion.

В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер

"Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров", - сообщила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми.

На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.

Тем временем, синоптики прогнозируют новые снегопады.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями майского снега.

FRANCE : La neige tombe abondamment en Haute-Loire + Il y a jusqu’`a 40 centim`etres de neige en Loz`ere ! (VIDEO) https://t.co/7qutzfnEPI pic.twitter.com/05nh9cdej0 — Ancien Professeur (@ancien_prof) 14 мая 2018 г.

Neige et verglas : alerte orange en cours en Ard`eche, en Haute-Loire et en #Loz`ere! #RechauffementClimatique qu’ils disent pic.twitter.com/ffglWlLXjL — Hiriart Patrice (@HiriartP) 13 мая 2018 г.

Напомним, 1 мая снег также выпадал на северо-западе Франции. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось об апрельском снеге, который выпал в Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet