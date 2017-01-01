ДТП с украинским детьми в Беларуси: водителя задержали

В белорусской больнице остаются шестеро пострадавших в аварии украинских детей, их состояние разное.

В Беларуси задержали водителя украинского микроавтобуса, который накануне попал в смертельную аварию. Как сообщает Радио Свобода, на данный момент решается вопрос о мере пресечения.

По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей.

"Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировки в Украину", - сказал Свободе Карпицький.

Напомним, утром 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. В результате один ребенок погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

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