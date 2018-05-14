Скрипаль тайно встречался со спецслужбами Чехии и Эстонии - СМИ

Бывший полковник ГРУ передавал за деньги информацию о российских шпионах и деятельности бывших коллег. В частности, он передал чехам информацию об офицерах ГРУ РФ, работавших в Европе.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль передавал важную информацию разведслужбам Чехии и Эстонии. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает The New Yotk Times со ссылкой на источник в чешских спецслужбах.

Отмечается, что Cкрипаль передавал за деньги информацию о российских шпионах и деятельности бывших коллег, которая могла дать чехам преимущество над своими противниками.

В частности, Скрипаль тайно прибыл в Прагу в 2012 году вскоре после того, как его жена Людмила умерла от рака. В ходе короткого визита он дал чешской разведке информацию об офицерах ГРУ РФ, работавших в Европе.

В 2016 году он также посетил Эстонию, чтобы встретиться с местными шпионами, которые намеревались препятствовать российским операциям в Европе.

Высокопоставленный европейский чиновник, знавший о поездке, подтвердил, что бывший российский агент тайно встречался с избранной группой эстонских разведчиков в июне 2016 года, хотя неясно, что они обсуждали. По словам чиновника, помогали организовать встречу британские спецслужбы. Отмечается, что Скрипаль передал "очень важную информацию".

Чешские офицеры сообщили, что после выхода на пенсию экс-шпион имел довольно "чистый разум" и был компетентным разведчиком.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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