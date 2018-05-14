В Ираке повесят боевика, убившего российского дипломата

Мужчина сознался в причастности к похищению и убийству сотрудников дипмиссии в 2006 году и был приговорен к казни через повешение.

В Ираке будет повешен боевик, убивший дипломата из РФ. О приговоре сообщил представитель Уголовного суда страны, пишет Lenta.ru со ссылкой на местное издание Al Sumaria.

Как отмечается, боевик признался, что был причастен к похищению четверых россиян в составе группы вооруженных людей и приговорен к смертной казни через повешение. Преступники двоих похищенных убили с помощью огнестрельного оружия, двоих других зарезали.

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“Террорист был вовлечен в убийство одного из российских дипломатов, а затем вместе с членами вооруженной группы он сбросил тела в реку Тигр“, — указал представитель суда. Также отмечается, что мужчина был приговорен в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Нападение на дипломатов РФ произошло 3 июня 2006 года в Багдаде. На месте погиб сотрудник дипломатической миссии Виталий Титов и захвачены еще четверо – Ритан Аглиулин, Анатолий Смирнов, Олег Федосеев и Федор Зайцев. Их захватили, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

19 июня того же года стало известно об ультиматуме боевиков: они требовали за 48 часов вывести из Чечни федеральные войска. После истечения срока в сети появилась видеозапись казни дипломатов. Спустя несколько в МИД РФ официально подтвердили, что захваченные в заложники сотрудники посольства мертвы.

Напомним, сообщалось, что в Ираке приговорили к смертной казни шесть турчанок. Женщины прибыли из Турции в Ирак, чтобы воссоединиться со своими мужьями, воюющими на стороне террористической организации “Исламское государство“.