Смерть наступила мгновенно, при загадочных обстоятельствах. Знакомые погибшего Валерия Петрова собирают средства на репатриацию тела.

11 мая на знаменитом курорте Шарм-эль-Шейх в Египте погиб киевский ресторатор Валерий Петров. Смерть наступила внезапно и при загадочных обстоятельствах, передает Обозреватель. Информацией с изданием поделилась подруга Петрова, певица Алла Медведева.

По словам певицы, ресторатор поехал на курорт со своим другом ювелиром Армандо Шадоном. В роковой день друзья как обычно пошли на пляж.

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“Армандо рассказывает, что когда Валера вышел из моря, у него на ноге была какая-то ранка. Уже через минуту ему стало плохо, он упал… Его отвезли в больницу, пытались какую-то помощь оказать – но ничего не смогли сделать. Валера умер“, – поделилась Медведева.

Певица также сказала, что спустя трое суток после смерти ресторатора, родственники все еще не знают причины, от чего умер Валерий и с трудом добились разрешения на перевозку тела в Украину.

“Абсолютно здоровый человек умирает в чужой стране. Да они должны были максимально оперативно все сделать! Знаете, я почему-то уверена, что будь на месте Валеры какой-то европеец или американец – так бы и было. Это нас почему-то считают везде “вторым сортом“, - возмущается Медведева. Певица также отметила, что родственники и друзья ресторатора собирают средства на репатриацию его тела.

Напомним, 9 мая сообщалось, что в Италии от рук мужа-ревнивца погибла гражданка Украины Марина Новожилова. Застрелив супругу, итальянец Антонио Жирарди покончил с собой.