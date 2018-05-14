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Новый премьер Армении хочет тесных военных связей с Россией

Комментариев: 7
Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с российским президентом Владимиром Путиным выразил “восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса“.
Никол Пашинян и Владимир Путин провели встречу в Сочи 14 мая
Никол Пашинян и Владимир Путин провели встречу в Сочи 14 мая

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности более тесных военных связей Армении с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи в понедельник, 14 мая, с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает Reuters.

“Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал президенту Владимиру Путину в понедельник, что хочет продолжить развитие отношений с Россией в военной сфере, и никто не сомневается в важности стратегических связей между двумя странами“, - говорится в сообщении.

По словам Пашиняна, “стратегическое сотрудничество“ Армении и РФ не подлежит обсуждению и в этом вопросе есть консенсус.

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В свою очередь, Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

“У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%“, - цитирует российского президента ТАСС.

Также по данным агентства Пашинян выразил “восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса“, представленными на параде 9 мая в Москве.

Напомним, 8 мая парламент Армении на специальном заседании избрал лидера оппозиционной партии Выход, депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

 

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Теги: Россия, Путин, протесты, Армения, переговоры, революция, встреча, сотрудничество, Владимир Путин, Пашинян
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Комментариев (7)
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Shurat44    14.05.2018, 16:44
Оценка:  -6
Shurat44
армяне понимаю что Европа и США где то там, а россия вот.
foster12    14.05.2018, 16:48
Оценка:  +6
foster12
но они так же должны понимать, что если в россии Ж-опа то в Армении она будет гораздо раньше.
foster12    14.05.2018, 16:41
Оценка:  +5
foster12
Глубже, глубже язык засовывать нужно..... ато царь не почувствует и не помет великую любовь
А коли не поймет, ждите русский мир.
Без_пейсов    14.05.2018, 16:35
Оценка:  +4
Без_пейсов
армяне шо евреи- свою выгоду ищут
Doriаn_    14.05.2018, 16:55
Оценка:  +1
Doriаn_
Армяне не евреи , доказанно пашиняном.
Doriаn_    14.05.2018, 16:12
Оценка:  +3
Doriаn_
Круг замкнулся Связь с россией сделала бывшую армению самой нищей страной СНГ. Теперь, усилив эту самую связь новый премьер хочеть доканать остатки собственного населения. 65% армян уже покинули родину. Теперь, при усилении связи уедут остальные. А кто не уедет, того Пермяковы добьют .
Peyot    14.05.2018, 16:08
Оценка:  +3
Peyot
вот вам и революция)))) одна подстилка кремля поменялась на другую более мягкую и податливую))))))) удивляюсь армянам как они это все хавают?)))))
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