Новый премьер Армении хочет тесных военных связей с Россией

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с российским президентом Владимиром Путиным выразил “восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса“.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности более тесных военных связей Армении с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи в понедельник, 14 мая, с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает Reuters.

“Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал президенту Владимиру Путину в понедельник, что хочет продолжить развитие отношений с Россией в военной сфере, и никто не сомневается в важности стратегических связей между двумя странами“, - говорится в сообщении.

По словам Пашиняна, “стратегическое сотрудничество“ Армении и РФ не подлежит обсуждению и в этом вопросе есть консенсус.

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В свою очередь, Путин напомнил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, на ее долю приходится более 25% товарооборота Армении, а российские капиталовложения составляют 35% всех инвестиций в армянскую экономику.

“У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота где-то на 25%. При этом опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении на российский рынок, за предыдущие месяцы этот рост составил 38%“, - цитирует российского президента ТАСС.



Также по данным агентства Пашинян выразил “восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса“, представленными на параде 9 мая в Москве.

Напомним, 8 мая парламент Армении на специальном заседании избрал лидера оппозиционной партии Выход, депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.