Переключиться на мобильную версию

Молдова получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС

Комментариев: 0
Молдова стала первой страной-наблюдателем в ЕврАзЭС. Этот статус дает право президенту страны и другим чиновникам принимать участие в мероприятиях союза.
Заседание комиссии ЕврАзЭс
Заседание комиссии ЕврАзЭс

На саммите Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана приняли решение о предоставлении Молдове статуса государства-наблюдателя в ЕврАзЭС. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает РБК.

Отмечено, что на получении такого статуса настаивал президент страны Игорь Додон.

Как сообщается, Молдова - первая страна, которая стала наблюдателем. Этот статус дает право президенту страны и другим чиновникам принимать участие в мероприятиях ЕАЭС, пояснила журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

"Не без дискуссий, не без споров удалось добиться общих решений. Рассчитываем, что Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в работе нашего объединения", - прокомментировал это решение глава государства Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отказался участвовать в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в российском Санкт-Петербурге в 2016 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, союз, Молдова, наблюдатель, статус, ЕврАзЭС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь