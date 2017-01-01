Германия вынуждена увеличить расходы на оборону - Меркель

К 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5%от объема ВВП. Ангела Меркель не исключила, что когда-нибудь этот показатель достигнет 2%.

Германия в условиях обострения международной ситуации и растущего числа кризисов и конфликтов во всем мире вынуждена увеличить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с руководством бундесвера в понедельник, 14 мая.

В 2018 году эти расходы составят 38,5 млрд евро, в 2019-м - 41,5 млрд.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на этой же встрече, указала, что сейчас объем расходов на оборону составляют 1,24% от ВВП страны. К 2025 году этот показатель увеличится до 1,5%.

В свою очередь Меркель не исключила, что со временем этот показатель может достичь 2%.

По общей сумме расходов на военные цели Германия занимает 4-е место в НАТО - после США, Великобритании и Франции.

Ранее Урсула фон дер Ляен потребовала увеличить финансирование вооруженных сил на дополнительные 12 миллиардов евро в течение трех лет.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet