Грабитель получил три пули от мамы школьницы
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В бразильском Сан-Паулу получил три пули грабитель, напавший на группу детей и родителей под зданием школы, сообщает Daily Mail.
21-летний Эливельтон Невес Морейра пришел к школе и напал с оружием на школьников и их родителей, собравшихся по случаю Дня матери. Однако вместо добычи получил пулю Кати да Силва Састре, которая служит в полиции и носит табельное оружие.
Получившего три пули горе-грабителя срочно госпитализировали, однако спасти не смогли – он умер.
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Храбрая мама-полицейская получила личную благодарность от губернатора Сан-Паулу.
Сообщается, что у Кати да Силва Састре две дочери, а ее муж тоже служит в полиции.
немножко опасно ребенок там был близко к линии огня, но Катюха вальнула первый раз в упор наверняка...
сама вышла на его линию огня, прикрыла остальных - РЕСПЕКТ
учитесь, копчеги