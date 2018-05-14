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Грабитель получил три пули от мамы школьницы

Комментариев: 1
Преступник напал с оружием на группу детей и их родителей, собравшихся под школой по случаю Дня матери. Получив три пули от одной из матерей, он скончался в больнице.
В Сан-Паулу грабитель с пистолетом напал на группу школьников и их родителей
В Сан-Паулу грабитель с пистолетом напал на группу школьников и их родителей
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В бразильском Сан-Паулу получил три пули грабитель, напавший на группу детей и родителей под зданием школы, сообщает Daily Mail.

21-летний Эливельтон Невес Морейра пришел к школе и напал с оружием на школьников и их родителей, собравшихся по случаю Дня матери. Однако вместо добычи получил пулю Кати да Силва Састре, которая служит в полиции и носит табельное оружие.

Получившего три пули горе-грабителя срочно госпитализировали, однако спасти не смогли – он умер.

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Храбрая мама-полицейская получила личную благодарность от губернатора Сан-Паулу.

Сообщается, что у Кати да Силва Састре две дочери, а ее муж тоже служит в полиции.

Грабитель получил три пули от мамы школьницы
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Теги: смерть, Бразилия, ограбление, видео, школьники, пистолет
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Комментариев (2)
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Media-sapiens    14.05.2018, 21:47
Оценка:  0
Media-sapiens
хороший нежданчик из кучки мам
немножко опасно ребенок там был близко к линии огня, но Катюха вальнула первый раз в упор наверняка...
сама вышла на его линию огня, прикрыла остальных - РЕСПЕКТ
учитесь, копчеги
sbershinsky    14.05.2018, 20:59
Оценка:  0
sbershinsky
И поделом! Не жалко абсолютно подонка. А жинка - молодец! И вот кстати неплохой повод в дискуссии про оружие для населения.
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