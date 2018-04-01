Столкновения в секторе Газа: число жертв увеличилось

Среди погибших, по меньшей мере, шестеро детей. Среди пострадавших 200 - несовершеннолетние, 78 - женщины и 11 - журналисты.

В столкновениях на границе Израиля и сетора Газа пострадали уже 2400 человек

В сектора Газа число жертв столкновений с израильскими военными в ходе акции протеста возросло до 52 человек, еще почти две с половиной тысячи человек получили ранения. Об этом со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения в понедельник, 14 мая, сообщает Al-Jazeera.

В частности, как рассказали в палестинском Минздраве, среди погибших не менее шести детей. Среди пострадавших 200 - несовершеннолетние, 78 - женщины и 11 - журналисты.

Как отмечается, израильские вооруженные силы открыли огонь по восточной части сектора Газа.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в столкновениях на границе Израиля и сектора Газа.

Столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В сектора Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.

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