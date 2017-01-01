В России отреагировали на новые санкции ЕС

Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг со стороны Европейского союза, заявили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", - отметила Захарова.

По ее словам, новые ограничительные меры Европейского союза "в очередной раз" показывают его "истинное отношение" к жителям Крыма, к его интересам, желаниям и надеждам.

"Забыв о высоких принципах демократии и правах человека, в Брюсселе настойчиво стремятся наказать тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове", - сказала Захарова.

Она отметил, что в самом Евросоюзе всем давно очевидна бесполезность антироссийских санкций, которые превратились в "ритуальные демонстрации внутриесовской солидарности".

Захарова также подчеркнула, что на практике единственное, чего добились в ЕС с помощью санкций - это "накопление раздражителей", которые мешают выстроить взаимовыгодный диалог и сотрудничество с Россией.

Напомним, в понедельник, 14 мая, Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

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