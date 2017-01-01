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Совбез ООН созывают из-за ситуации в секторе Газа

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Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций созывает Кувейт. Его планируют провести 15 мая.
Совбез ООН проведет заседание из-за столкновений в секторе Газа
Совбез ООН проведет заседание из-за столкновений в секторе Газа
Getty Images

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций соберется на экстренное заседание во вторник, 15 мая, в связи с напряжением и смертоносными схватками в секторе Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Заседание созывает Кувейт, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших в результате столкновений с израильскими военными в ходе акции протеста.

Столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.

 

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Теги: ООН, сектор Газа, Иерусалим, заседание, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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