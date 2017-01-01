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Французский певец записал песню об Украине

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В песне французского музыканта Поля Манондиза говорится о том, что Украина стала для него раем.

Французский певец Поль Манондиз записал новую украиноязычную песню Мій рай. Трек в понедельник, 14 мая, был опубликован на YouTube-канале MVUA.

В композиции Манондиз признается в любви Украине, которая стала для него раем.

По данным СМИ, исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в Украине уже три года.

Ранее украинские рок-звезды сняли видеоклип на Марш новой украинской армии.

 

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Теги: Украина, Франция, видео, песня, певец
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Источник: korrespondent.net

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