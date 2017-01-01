Переключиться на мобильную версию

Меланья Трамп перенесла операцию

Комментариев: 0
Первая леди США прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественной опухли. Осложнений не было.
Первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию
Первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию

Первой леди США Меланьи Трамп в понедельник, 15 мая, сделали операцию на почках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественной опухли.

"Процедура прошла успешно, осложнений не было", - отметили в Белом доме.

Меланья Трамп будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be best, направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: операция, Белый Дом, почки, первая леди, Дональд Трамп, Мелания Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь