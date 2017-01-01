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Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

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Такое заявление прозвучало на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными.
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Anadolu.

"Израиль - террористическое государство... То, что делает Израиль, - это геноцид", - сказал Эрдоган.

Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией.

Президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

 

 

К слову, столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.

 

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Теги: США, Израиль, Иерусалим, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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