Такое заявление прозвучало на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Anadolu.

"Израиль - террористическое государство... То, что делает Израиль, - это геноцид", - сказал Эрдоган.

Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией.

Президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

#BREAKING 'Israel is a terrorist state,' says Turkish president after 55 Palestinians are killed in Gaza — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 14 мая 2018 г.

К слову, столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.

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