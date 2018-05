Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Anadolu.

"Израиль - террористическое государство... То, что делает Израиль, - это геноцид", - сказал Эрдоган.

Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией.

Президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.

#BREAKING 'Israel is a terrorist state,' says Turkish president after 55 Palestinians are killed in Gaza