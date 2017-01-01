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Ответственность за насилие в секторе Газа несет ХАМАС - Белый дом

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ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует подобную реакцию, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома.
США возлагают ответственность за события в секторе Газа на ХАМАС
США возлагают ответственность за события в секторе Газа на ХАМАС

Ответственность за насилие в секторе Газа несет палестинское исламистское движение ХАМАС. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах во время брифинга, пишет Reuters в понедельник, 14 мая.

"ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует подобную реакцию. Это пропагандистский ход со стороны ХАМАС", - подчеркнул он, добавив, что Израиль имеет право на самооборону и правительство Израиля потратило недели, чтобы избежать насилия. 

Он также сообщил, что США стремятся остановить гибель людей.

Вместе с тем в Белом доме отмечают, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме и столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе с сектором Газа не повлияют на мирный план, который скоро будет представлен Вашингтоном.

Ранее сообщалось о 55 жертвах столкновений с израильскими военными в ходе акции протеста.

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Белый Дом, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, жертвы, Иерусалим, столкновения, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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